ЕС своего добился: пользователи iOS начали выбирать другие браузеры вместо Safari

Apple, как и прочие компании, обязана соответствовать европейсокму DMA — Закону о цифровых рынках — для бесперебойной работы. Для этого вендор должен предоставить пользователям при настройке iPhone возможность выбрать интересующий их браузер, а не только установленный по умолчанию Safari.

При настройке iOS пользователю должен быть предоставлен список из 11 наиболее популярных браузеров, а штатный Safari не должен никак выделяться или иметь преимущества.

Практика показала, что эти требования — действенные, так как после вступления в силу DMA многие европейские пользователи iPhone, после появления такой возможности в iOS 17.4, начали устанавливать альтернативные обозреватели. Например, буквально взлетела популярность iOS-версии браузера Brave, гарантирующего конфиденциальность. Другие браузеры пользователи тоже предпочитают Safari.