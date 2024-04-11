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Опубликовано 11 апреля 2024, 21:45
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ЕС своего добился: пользователи iOS начали выбирать другие браузеры вместо Safari

Как только появилась такая возможность
В Евросоюзе добились некоторых результатов касательно предустановленных браузеров в мобильных операционных системах — Android и iOS. Особенно это касается наиболее закрытой iOS.
ЕС своего добился: пользователи iOS начали выбирать другие браузеры вместо Safari
© Pexels.com

Apple, как и прочие компании, обязана соответствовать европейсокму DMA — Закону о цифровых рынках — для бесперебойной работы. Для этого вендор должен предоставить пользователям при настройке iPhone возможность выбрать интересующий их браузер, а не только установленный по умолчанию Safari.

При настройке iOS пользователю должен быть предоставлен список из 11 наиболее популярных браузеров, а штатный Safari не должен никак выделяться или иметь преимущества.

Практика показала, что эти требования — действенные, так как после вступления в силу DMA многие европейские пользователи iPhone, после появления такой возможности в iOS 17.4, начали устанавливать альтернативные обозреватели. Например, буквально взлетела популярность iOS-версии браузера Brave, гарантирующего конфиденциальность. Другие браузеры пользователи тоже предпочитают Safari.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
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