ЕС увидел в приложении Teams повод для расследования в отношении Microsoft

Опубликовано 14 мая 2024, 21:00
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ЕС увидел в приложении Teams повод для расследования в отношении MicrosoftЕвропа начала новый виток антимонопольных расследований
Антимонопольные регуляторы ЕС возобновили расследование в отношении Microsoft в связи с приложением для видеоконференций Teams.
Претензии ведомств касаются прежде всего включения Teams в офисный пакет Microsoft 365, а своеобразная ценовая политика делает продукт сложным для конкуренции, — пользователям затруднительно переходить на аналогичные сервисы. Причём это касается и совместимости Teams со схожими продуктами.
Попытки Microsoft заключить серию сделок с Еврокомиссией по разделению Teams от других продуктов, в том числе Microsoft 365, не принесли результата. Теперь отношения Европы и Microsoft снова накаляются. Компании может грозить серьёзный антимонопольный штраф, а расследование ЕС — очередной виток с 2000-х годов.
Возможны и новые судебные разбирательства. Сумма штрафа, по некоторым данным, может составить $560 млн и более.
Источник:FT
Автор:Андрей Кадуков
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