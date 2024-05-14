ЕС увидел в приложении Teams повод для расследования в отношении Microsoft

Претензии ведомств касаются прежде всего включения Teams в офисный пакет Microsoft 365, а своеобразная ценовая политика делает продукт сложным для конкуренции, — пользователям затруднительно переходить на аналогичные сервисы. Причём это касается и совместимости Teams со схожими продуктами.

Попытки Microsoft заключить серию сделок с Еврокомиссией по разделению Teams от других продуктов, в том числе Microsoft 365, не принесли результата. Теперь отношения Европы и Microsoft снова накаляются. Компании может грозить серьёзный антимонопольный штраф, а расследование ЕС — очередной виток с 2000-х годов.

Возможны и новые судебные разбирательства. Сумма штрафа, по некоторым данным, может составить $560 млн и более.