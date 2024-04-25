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Опубликовано 25 апреля 2024, 09:19
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Еще не все кончено: TikTok будет оспаривать запрет соцсети в США

Надежда есть
Накануне президент США Джо Байден подписал закон, обязывающий ByteDance продать TikTok в течение 9 месяцев, если компания хочет сохранить свое присутствие на американском рынке.
Еще не все кончено: TikTok будет оспаривать запрет соцсети в США
© Ferra

Закон был одобрен Сенатом США с подавляющим большинством голосов (79 за, 18 против).

TikTok не смирилась с этим решением и объявила о намерении оспорить запрет в суде. В официальном заявлении компании говорится: «Этот запрет TikTok является неконституционным, и мы будем оспаривать его в суде. Мы уверены, что правда и закон на нашей стороне, и мы обязательно победим».

В компании уже заявили о вложении миллиардов долларов в обеспечение безопасности данных пользователей в США, а также в защиту платформы от внешнего влияния и манипуляций. В свою очередь ущерб от запрета оценили в 7 млн предприятий.

Стоит отметить, что запрет TikTok в США встретил неоднозначную реакцию. Сторонники запрета опасаются, что платформа может быть использована для сбора данных американских пользователей в интересах китайского правительства.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#санкции
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#сша
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#TIKTOK