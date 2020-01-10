Еще одна китайская компания нашла замену Google Ассистенту

Речь идет о OnePlus, в последней бета-версия прошивки HydrogenOS (по сути китайская версия OxygenOS) которой нашли возможность опробовать фирменного голосового асисстента Breeno. Функция хоть и находится на ранней стадии тестирования, но уже сейчас доступна пользователям OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. А для того, чтобы воспользоваться нововведением, достаточно лишь обновить смартфон до последней публичной бета-версии HydrogenOS 7, после чего появится возможность установить APK-файл с Breeno.

Важно понимать, что данная технология не совсем разработка только OnePlus — Breeno начала разрабатывать материнская компания бренда Oppo в далеком 2018 году. Но учитывая, что многие решения переходят от смартфонов Oppo к смартфонам OnePlus, появление у последних Breeno было лишь вопросом времени.