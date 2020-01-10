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Еще одна китайская компания нашла замену Google Ассистенту

На этот раз “предателем” оказалась OnePlus
С каждым годом все больше производителей смартфонов отказываются от “умного” голосового ассистента Google в пользу собственных решений. Так, самым громким подобным “уходом” можно назвать историю Samsung, которая разработала собственного ассистента — Bixby. Получилось, правда, не очень, но факт ухода на лицо. И вот, как стало известно, нечто подобное планирует провернуть и популярный китайский бренд.

Речь идет о OnePlus, в последней бета-версия прошивки HydrogenOS (по сути китайская версия OxygenOS) которой нашли возможность опробовать фирменного голосового асисстента Breeno. Функция хоть и находится на ранней стадии тестирования, но уже сейчас доступна пользователям OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. А для того, чтобы воспользоваться нововведением, достаточно лишь обновить смартфон до последней публичной бета-версии HydrogenOS 7, после чего появится возможность установить APK-файл с Breeno.

Важно понимать, что данная технология не совсем разработка только OnePlus — Breeno начала разрабатывать материнская компания бренда Oppo в далеком 2018 году. Но учитывая, что многие решения переходят от смартфонов Oppo к смартфонам OnePlus, появление у последних Breeno было лишь вопросом времени.