Еще одна соцсеть внедрит короткие видео на манер TikTok

В ходе тестирования пользователи Twitter могут отправить "твит с реакцией" вместо обычного ретвита или твита с цитатой. Эти "Tweet Takes", как их называет компания, могут быть как фото, так и видео, а оригинальный твит будет встроен в виде карточки поверх.

Эта концепция похожа на функцию Fleets, которая недолго просуществовала в Твиттере. Однако, функция Fleets так и не прижилась, и компания закрыла ее менее чем через месяц после запуска.

В отличие от Fleets, эти видео с реакцией будут появляться в основной временной шкале так же, как и любой другой твит, при этом вид будет заметно отличаться от типичного ретвита.