Еще в 2023 году у Telegram сгорало по $0.3 за каждого пользователя

Расчеты основаны на данных, согласно которым у мессенджера было около 850 млн ежемесячных активных пользователей. При выручке в $0.4 на пользователя и затратах около $0.7, Telegram сталкивается с убытками на каждом пользователе.

Большая часть расходов приходится на разработку и поддержку сервиса, что составляет почти $400 млн.

Telegram активно ищет способы улучшить монетизацию, расширяя предложения подписок и рекламных сервисов. В 2023 году компания смогла увеличить доход от Premium-подписок в 6 раз и заработать $130 млн от интегрированного криптовалютного кошелька.

Однако финансовое будущее Telegram остается под вопросом.

Ранее Павел Дуров заявил о планах на IPO, однако против компании ведутся судебные дела во Франции, что может повлиять на его успешность и отпугнуть инвесторов и рекламодателей.