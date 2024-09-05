Еще в 2023 году у Telegram сгорало по $0.3 за каждого пользователя

Еще в 2023 году у Telegram сгорало по $0.3 за каждого пользователяIPO могло бы все исправить
Расчеты основаны на данных, согласно которым у мессенджера было около 850 млн ежемесячных активных пользователей. При выручке в $0.4 на пользователя и затратах около $0.7, Telegram сталкивается с убытками на каждом пользователе.
Большая часть расходов приходится на разработку и поддержку сервиса, что составляет почти $400 млн.
Telegram активно ищет способы улучшить монетизацию, расширяя предложения подписок и рекламных сервисов. В 2023 году компания смогла увеличить доход от Premium-подписок в 6 раз и заработать $130 млн от интегрированного криптовалютного кошелька.
Однако финансовое будущее Telegram остается под вопросом.
Ранее Павел Дуров заявил о планах на IPO, однако против компании ведутся судебные дела во Франции, что может повлиять на его успешность и отпугнуть инвесторов и рекламодателей.