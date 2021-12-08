Ещё одно приложение Microsoft стало выглядеть в стиле Windows 11

Приложения
Сегодня в 10:15
1 мин.
Ещё одно приложение Microsoft стало выглядеть в стиле Windows 11И ощущаться более современно, хоть и знакомо
С выходом Windows 11, всё больше приложений Microsoft начали получать свежий дизайн. Теперь в их число вошла очередная «стандартная» программа — «Блокнот».
На данный момент доступ к обновлению приложения имеют участники программы Windows Insider в канале Dev. По словам представителей Microsoft, свежий апдейт «Блокнота» призван привнести чувство свежести, оставив при этом само приложение «знакомым».
Главное новшество, внедрённое компанией — появление тёмного режима. Также пользовательский интерфейс обновленного «Блокнота» в целом призван больше соответствовать визуальному дизайну Windows 11. Это и закругленные углы, и использование материала Mica, и т.д.
Учитывая предыдущий опыт тестирования приложений в канале Dev, можно ожидать, что стабильная версия обновления выйдет совсем скоро.
Источник: ZDNet