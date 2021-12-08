Ещё одно приложение Microsoft стало выглядеть в стиле Windows 11

На данный момент доступ к обновлению приложения имеют участники программы Windows Insider в канале Dev. По словам представителей Microsoft, свежий апдейт «Блокнота» призван привнести чувство свежести, оставив при этом само приложение «знакомым».

Главное новшество, внедрённое компанией — появление тёмного режима. Также пользовательский интерфейс обновленного «Блокнота» в целом призван больше соответствовать визуальному дизайну Windows 11. Это и закругленные углы, и использование материала Mica, и т.д.