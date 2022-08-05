Если вам и пришлют вирус на смартфон, скорей всего это сделают через WhatsApp

Так, излюбленными приложениями хакеров стали Microsoft Edge, Steam, Zoom, 7-Zip, TeamViewer, CCleaner, а среди мессенджеров наиболее популярен WhatsApp. В докладе отмечены и домены, на которых хакеры чаще всего размещают вредоносы. Это discordapp.com, squarespace.com, amazonaws.com, mediafire.com и qq.com.

Отмечается простота таких атак, потому что легко замаскировать вирус под популярный среди пользователей файл и убедить в его легитимности. Также говорится и о масштабности зафиксированной кибератаки.

«Здесь ключевую роль играет иконка, которая, как правило, и убеждает пользователя в безобидности программы», — предупредили эксперты.