Если ваш антивирус пишет ошибку при проверке на вирусы, ему мешает одна известная программа

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Если ваш антивирус пишет ошибку при проверке на вирусы, ему мешает одна известная программаЭто Adobe Acrobat
В работе ряда антивирусов обнаружили сбой при сканировании PDF-файлов. Оказалось, что причина кроется в блокировании работы антивирусного сканера популярной программой для открытия этого типа документов — Adobe Acrobat.
Подобный баг подвергает пользователя дополнительным киберугрозам, потому что PDF-файлы — один из излюбленных хакерских инструментов. Они используются для скрытной установки как компьютеров различных зловредов.
Блокирование работы антивируса происходит при открытии PDF в Adobe Acrobat. Программа проверяет наличие компонентов 30 различных антивирусов, загруженных в его процесс. Если хотя бы один из этих компонентов обнаружен, приложение пытается запретить сканирование, а для корректной работы антивируса требуется доступ ко всем компонентам приложений.