Если ваш антивирус пишет ошибку при проверке на вирусы, ему мешает одна известная программа

Подобный баг подвергает пользователя дополнительным киберугрозам, потому что PDF-файлы — один из излюбленных хакерских инструментов. Они используются для скрытной установки как компьютеров различных зловредов.

Блокирование работы антивируса происходит при открытии PDF в Adobe Acrobat. Программа проверяет наличие компонентов 30 различных антивирусов, загруженных в его процесс. Если хотя бы один из этих компонентов обнаружен, приложение пытается запретить сканирование, а для корректной работы антивируса требуется доступ ко всем компонентам приложений.