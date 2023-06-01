Эта ссылка «сломает» WhatsApp на вашем Android-cмартфоне

23:21, 01 июня 2023
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Эта ссылка «сломает» WhatsApp на вашем Android-cмартфонеБудьте осторожнее
Пользователи Android-версии WhatsApp столкнулись с неприятным багом, связанным с одной определённой ссылкой.
При переходе по ней приложение вылетает. Эта ссылка — wa.me/settings. Обычно она ведёт в настройки мессенджера.
Что интересно, перезапуск приложения временно решает проблему, но повторный переход по ссылке вызывает новый вылет. При этом происходит это и в том случае, если зайти в чат, где есть этот адрес сайта.
Проблема затрагивает стандартное приложение и WhatsApp Business, но только на Android. Владельцы iPhone вне зоны риска.
Известно, что версия 2.23.10.77 подвержена этому багу. Чтобы не столкнуться с ней, рекомендуется избегать входа в «забагованный» чат до выхода специального обновления от разработчиков.