Эта ссылка «сломает» WhatsApp на вашем Android-cмартфоне

При переходе по ней приложение вылетает. Эта ссылка — wa.me/settings. Обычно она ведёт в настройки мессенджера.

Что интересно, перезапуск приложения временно решает проблему, но повторный переход по ссылке вызывает новый вылет. При этом происходит это и в том случае, если зайти в чат, где есть этот адрес сайта.

Проблема затрагивает стандартное приложение и WhatsApp Business, но только на Android. Владельцы iPhone вне зоны риска.

Известно, что версия 2.23.10.77 подвержена этому багу. Чтобы не столкнуться с ней, рекомендуется избегать входа в «забагованный» чат до выхода специального обновления от разработчиков.