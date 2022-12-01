Это не первоапрельская шутка: американский банк поймали на пиратском использовании российской программы

Но ещё удивительнее, когда речь идёт не о частных лицах, а о полноценных корпорациях. Именно это и произошло в случае с американским Ситибанком.

Выяснилось, что иностранный банк использовал российское программное обеспечение уже после истечения официального договора. При этом Ситибанк намеренно отказался продлевать лицензию.

Сообщается, что речь идёт о ПО Smart IDReader для распознавания документов, удостоверяющих личность. Её разработала российская Smart Engines.

Изначально компании Citi была выдвинута претензия, на которую она никак не отреагировала. Тогда, 23 августа 2022 года, в Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Смарт энджинс сервис» к АО «Коммерческий банк “Ситибанк”». И уже государственный орган подтвердил факт нелегального использования отечественного софта.