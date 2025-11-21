Еврокомиссия решила убрать «надоедливые» баннеры с согласием на файлы cookie

Опубликовано 21 ноября 2025, 01:281 мин.
Еврокомиссия решила убрать «надоедливые» баннеры с согласием на файлы cookieКоторые европейские чиновники сами и создали
Европейская комиссия намерена пересмотреть свои правила цифрового рынка, чтобы покончить с «усталостью от использования файлов cookie», от которой страдают интернет-пользователи. Предлагаемые изменения, которые являются частью законодательного «Цифрового пакета», включают упрощение получения согласия на использование файлов cookie, чтобы пользователям было проще управлять своими настройками конфиденциальности.
Согласно новым правилам, пользователи из ЕС смогут выбирать, какие типы файлов cookie принимать, уделяя особое внимание более чётким, лаконичным и менее навязчивым процедурам получения согласия. В разделе пакета под названием Digital Omnibus также будет представлен «белый список» допустимых действий по профилированию, что облегчит нагрузку на предприятия.
Комиссия планирует полностью интегрировать правила использования файлов cookie в Общий регламент по защите данных (GDPR), что позволит пользователям давать или отклонять согласие одним щелчком мыши. Веб-сайты должны будут соблюдать это требование в течение как минимум шести месяцев, при этом за несоблюдение будут взиматься штрафы в размере до 4% от общемировой выручки.