Еврокомиссия решила убрать «надоедливые» баннеры с согласием на файлы cookie

Согласно новым правилам, пользователи из ЕС смогут выбирать, какие типы файлов cookie принимать, уделяя особое внимание более чётким, лаконичным и менее навязчивым процедурам получения согласия. В разделе пакета под названием Digital Omnibus также будет представлен «белый список» допустимых действий по профилированию, что облегчит нагрузку на предприятия.

Комиссия планирует полностью интегрировать правила использования файлов cookie в Общий регламент по защите данных (GDPR), что позволит пользователям давать или отклонять согласие одним щелчком мыши. Веб-сайты должны будут соблюдать это требование в течение как минимум шести месяцев, при этом за несоблюдение будут взиматься штрафы в размере до 4% от общемировой выручки.