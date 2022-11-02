Европа может заставить Apple открыть доступ другим магазинам приложений для iOS

Европа может заставить Apple открыть доступ другим магазинам приложений для iOSС монополизмом компании в ЕС будут бороться
В Евросоюзе вступил силу закон о цифровых рынках. Также это называют DMA. Закон предполагает, что компании со своими магазинами приложений должны открыть доступ для установки приложений из альтернативных источников, включая Интернет.
Об этом заявил автор закона Жерар де Грааф. По его мнению, закон поможет бороться с монополией. Прежде всего, это касается Apple как техногиганта, который может ограничивать свободу пользователей при взаимодействии с цифровой техникой.
Таким компаниям будет присвоен статус «привратника». Apple — главный кандидат в ЕС на получение такого статуса. Это значит, что Apple можно не спешить открывать доступ другим магазинам приложений для iOS, власти будут постепенно проводить такую политику, но требования к компании будут самые строгие как к «привратнику». Будет всячески подавляться монополия.
«Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из Интернета», — заявил Жерар де Грааф.