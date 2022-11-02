Европа может заставить Apple открыть доступ другим магазинам приложений для iOS

Об этом заявил автор закона Жерар де Грааф. По его мнению, закон поможет бороться с монополией. Прежде всего, это касается Apple как техногиганта, который может ограничивать свободу пользователей при взаимодействии с цифровой техникой.

Таким компаниям будет присвоен статус «привратника». Apple — главный кандидат в ЕС на получение такого статуса. Это значит, что Apple можно не спешить открывать доступ другим магазинам приложений для iOS, власти будут постепенно проводить такую политику, но требования к компании будут самые строгие как к «привратнику». Будет всячески подавляться монополия.

«Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из Интернета», — заявил Жерар де Грааф.