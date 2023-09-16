Европа оштрафовала TikTok за нарушение работы с данными детей

Европа оштрафовала TikTok за нарушение работы с данными детейНо соцсеть с решением не согласна
В Ирландии TikTok ждёт суд, поскольку местный регулятор, Комиссия по защите данных (DCP), оштрафовал соцсеть на €345 млн за нарушение Общего регламента ЕС по защите данных в отношении обработки данных о детях.
Ведомство выдвинуло претензии к TikTok из-за незащищённости детских профилей: после регистрации детские аккаунты являются общедоступными по умолчанию. Но по части методов проверки возраста регулятор нарушений не нашёл.
Соцсеть не согласна с решением и будет его оспаривать в суде, так как указанные нарушения, на исправление которых дано три месяца, были выявлены и изменены ещё три года назад.
«Мы уважительно не согласны с решением, особенно с уровнем наложенного штрафа. Критика DCP сосредоточена на функциях и настройках трехлетней давности, в которые мы внесли изменения задолго до начала расследования», — сообщили представители TikTok.