Европа оштрафовала TikTok за нарушение работы с данными детей

Ведомство выдвинуло претензии к TikTok из-за незащищённости детских профилей: после регистрации детские аккаунты являются общедоступными по умолчанию. Но по части методов проверки возраста регулятор нарушений не нашёл.

Соцсеть не согласна с решением и будет его оспаривать в суде, так как указанные нарушения, на исправление которых дано три месяца, были выявлены и изменены ещё три года назад.

«Мы уважительно не согласны с решением, особенно с уровнем наложенного штрафа. Критика DCP сосредоточена на функциях и настройках трехлетней давности, в которые мы внесли изменения задолго до начала расследования», — сообщили представители TikTok.