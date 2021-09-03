Евросоюз наказал WhatsApp за передачу данных о пользователях в соцсеть Facebook

Мессенджер обвинили в том, что из существующей политики конфиденциальности, её формулировок и настроек, не понятно, как именно сервис поступает с личными данными пользователей. К тому же, по мнению регулятора, WhatsApp нарушил европейское законодательство о конфиденциальности, отправляя данные пользователей в материнскую компанию, – Facebook.

WhatsApp получил предписание о необходимости приведения своей политики конфиденциальности в соответствие с европейскими законами. Текущий штраф составил 225 млн евро. Отмечается, что это самое большое взыскание в истории ирландского регулятора и одно из самых больших – в европейской практике.