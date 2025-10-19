F-1 ушла из YouTube: показывать чемпионат будет Apple TV

Это стало возможным благодаря глобальной популярности «Формулы-1» и успешному фильму о гонках, который траслировался на Apple TV. Подписчики Apple TV будут иметь возможность смотреть предстоящие гонки бесплатно, что может привлечь новых пользователей.

YouTube TV продолжает вести переговоры с NBC Universal и Fox о расширении своей базы. В отличие от прямого владения контентом, YouTube TV полагается на защиту прав, что может быть сложным в этой ситуации. Как отмечают обозреватели, с ростом цен на потоковое вещание, сервис должен предоставлять максимальную ценность своим подписчикам. Заключение новых соглашений критически важно для его устойчивости.