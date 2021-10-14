Facebook будет блокировать пользователей, отказавшихся от новой программы борьбы с фейками

По сообщениям издания РБК со ссылкой на представителя Facebook, соцсеть уже рассылает такие уведомления некоторым российским пользователям. Программа предназначена для борьбы с дезинформацией, преимущественно политического характера, и для защиты аккаунтов известных людей, да и просто тех, кто имеет множество подписчиков и друзей в Facebook. Как отмечается, такие люди наиболее подвержены риску преследования и фейков о них, проще говоря, сплетен. Принять условия Facebook Protect необходимо до 28 октября.

По сообщениям источника программа работает следующим образом: на страницах пользователей, подпадающих под условия программы, появляется обозначение, кому страница принадлежит и с какой компанией или организацией может быть связан аккаунт. Пристальное внимание уделяется политикам, общественным деятелям и другим подобным людям — всем, кто может влиять на общественное мнение. Система отслеживает потенциальные угрозы взлома таких аккаунтов в режиме реального времени.

С дугой стороны, Facebook Protect будет блокировать аккаунты пользователей, которые регулярно публикуют посты с непроверенной, а тем более ложной информацией.

Отмечается, что всё происходит в автоматическом режиме, в том числе обновление программы.