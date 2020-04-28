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Facebook хочет "отбить" покупку WhatsApp за 16 млрд долларов, встроив в приложение рекламу
Вряд ли подобное решение можно назвать неожиданностью
Несмотря на то, что Facebook достаточно давно купила один из самых популярных мессенджеров планеты WhatsApp за 16 млрд долларов, компания до сих пор так и не смогли “отбить” вложенные во все это дело средства. По всей видимости, соцсеть Цукерберга намерена исправить данное положение вещей, встроив в приложение рекламу.
По крайней мере об этом говорит издание The Information, ссылаясь на собственные источники. По их словам, Facebook прямо сейчас занимается поиском возможности безболезненно внедрить рекламу в WhatsApp. Так, представители крупнейшей социальной сети заявили, что ”реклама остается долгосрочной возможностью для WhatsApp”, тем самым чуть ли не напрямую указывая на то, что рекламным баннерам, вставкам или еще чему-то в мессенджере быть.
Но стоит отметить, что помимо мыслей о начале заработка на своем активе, Facebook также продолжает улучшать само приложение — так, буквально на днях в WhatsApp увеличилась “вместительность” групповых звонков до восьми человек.