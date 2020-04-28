Facebook хочет "отбить" покупку WhatsApp за 16 млрд долларов, встроив в приложение рекламу

По крайней мере об этом говорит издание The Information, ссылаясь на собственные источники. По их словам, Facebook прямо сейчас занимается поиском возможности безболезненно внедрить рекламу в WhatsApp. Так, представители крупнейшей социальной сети заявили, что ”реклама остается долгосрочной возможностью для WhatsApp”, тем самым чуть ли не напрямую указывая на то, что рекламным баннерам, вставкам или еще чему-то в мессенджере быть.

Но стоит отметить, что помимо мыслей о начале заработка на своем активе, Facebook также продолжает улучшать само приложение — так, буквально на днях в WhatsApp увеличилась “вместительность” групповых звонков до восьми человек.