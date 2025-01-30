Facebook* объявил Linux вредоносом по непонятным причинам

Первым о странной модерации запрещённой в России соцсети написал форум Distrowatch, посвящённый различным дистрибутивам Linux. Администраторы форума сообщили пользователям, что любое упоминание Linux блокируется или удаляется модераторами Facebook, и сделать с этим ничего нельзя.

На запрос в службу поддреджки соцсети, что и почему происходит, администраторы Distrowatch получили ответ, что, согласно политике Facebook, Linux — «это вредоносный софт». При этом причина такого решения не приводится.

На просьбу пересмотреть политику соцсети администраторам ответили отказом, а позже учётная запись Distrowatch была заблокирована. Однако, ситуация ироничная, — Facebook работает на Linux и отказываться от этой платформы не намерена.

«Разработчики внутренней политики Facebook решили, что Linux — это вредоносный софт, и пометили связанные с ним сообщества как "угрозы безопасности"», — сообщили администраторы Distrowatch.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.