Утверждая, что председатель FTC Лина Хан и другие члены комиссии превысили свои полномочия, Metaнастаивает на том, что действия агентства «необоснованны». Гигант социальных сетей, возмущенный попыткой FTC обеспечить более строгие меры по защите конфиденциальности, обвиняет агентство в «захвате власти». Meta утверждает, что члены комиссии пользуются исполнительной властью неконституционно, а Конгресс предоставил FTC чрезмерные полномочия, выходящие за рамки ее полномочий, установленных в 1914 году.

Несмотря на апелляцию Metaи недавнее поражение в суде, компания оспаривает конституционную легитимность FTC. Иск обостряет борьбу за монетизацию детских данных, сталкивая финансовые интересы Meta с соображениями конфиденциальности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена