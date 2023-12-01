Facebook* подал на регулятора в суд из-за запрета на использование детских данных

Facebook* подал на регулятора в суд из-за запрета на использование детских данныхОтветный удар
В качестве смелого ответного хода компания Meta*, бывшая Facebook*, нанесла ответный удар по Федеральной торговой комиссии США (FTC), подав иск. Спор ведется вокруг предполагаемых нарушений конфиденциальности со стороны Meta* и недавней попытки FTC перекрыть компании доступ к данным о детях.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Утверждая, что председатель FTC Лина Хан и другие члены комиссии превысили свои полномочия, Metaнастаивает на том, что действия агентства «необоснованны». Гигант социальных сетей, возмущенный попыткой FTC обеспечить более строгие меры по защите конфиденциальности, обвиняет агентство в «захвате власти». Meta утверждает, что члены комиссии пользуются исполнительной властью неконституционно, а Конгресс предоставил FTC чрезмерные полномочия, выходящие за рамки ее полномочий, установленных в 1914 году.
Несмотря на апелляцию Metaи недавнее поражение в суде, компания оспаривает конституционную легитимность FTC. Иск обостряет борьбу за монетизацию детских данных, сталкивая финансовые интересы Meta с соображениями конфиденциальности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена