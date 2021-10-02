Facebook попадёт под суд из-за подлога в исследованиях о влиянии соцсети на подростков

Как пишет издание Engadget, дело связано с недавними разоблачениями соцсети в газете WSJ. По информации издания, Facebook давала ложную информацию о своих исследованиях молодой аудитории, убеждая общественность в своей пользе для подростков. Но после того, как одна из бывших сотрудниц Facebook передала властям документы внутренних исследований, выяснилось, что Facebook и Instagram всерьёз влияют на психическое здоровье подростков, и эти данные принципиально отличаются от всех отчётов, которые соцсеть передавала официально.

Речь, в частности, идёт об опасном влиянии на психическое здоровье подростков тех методов, с помощью которых Facebook и Instagram вербуют аудиторию для своего приложения Instagram Kids. Отмечается, что разоблачения уже заставили Facebook приостановить работу над этим приложением.

Судя по всему, череда скандалов только начинается, соцсеть ждут ещё несколько комиссий Сената и, скорее всего, суд.