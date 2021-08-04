Facebook попытается внедрить в зашифрованные чаты WhatsApp рекламу, основанную на теме переписки

Судя по свежим данным SlashGear, соцсеть вовсю трудится над решением этой проблемы. Одним из методов, который, в теории, позволит справиться с ней — технология гомоморфного шифрования.

Если говорить простым языком, то с её помощью можно проводить операции над зашифрованными данными без необходимости расшифровывать их.

В случае, если Facebook сможет достичь успехов в этой сфере, компании удастся внедрять рекламу, основанную на теме переписок, абсолютно во все диалоги внутри WhatsApp.

А учитывая, что последние годы соцсеть вовсю привлекает специалистов по искусственному интеллекту для продвижения в гомоморфном шифровании, у неё есть все шансы добиться желаемого.