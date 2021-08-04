Facebook попытается внедрить в зашифрованные чаты WhatsApp рекламу, основанную на теме переписки

Приложения
Сегодня в 07:19
Facebook попытается внедрить в зашифрованные чаты WhatsApp рекламу, основанную на теме перепискиИ это, если честно, пугает
WhatsApp внедрила сквозное шифрование переписок ещё в 2016 году. С одной стороны, с его помощью компания смогла защитить чаты пользователей от вмешательства извне. С другой — Facebook, владеющий мессенджером, лишился возможности интегрировать в них персонализированную рекламу.
Судя по свежим данным SlashGear, соцсеть вовсю трудится над решением этой проблемы. Одним из методов, который, в теории, позволит справиться с ней — технология гомоморфного шифрования.
Если говорить простым языком, то с её помощью можно проводить операции над зашифрованными данными без необходимости расшифровывать их.
В случае, если Facebook сможет достичь успехов в этой сфере, компании удастся внедрять рекламу, основанную на теме переписок, абсолютно во все диалоги внутри WhatsApp.
А учитывая, что последние годы соцсеть вовсю привлекает специалистов по искусственному интеллекту для продвижения в гомоморфном шифровании, у неё есть все шансы добиться желаемого.