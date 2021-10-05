Facebook пошла на сотрудничество с Роскомнадзором и удалила запрещённые материалы

Как пишет источник, штраф за повторное неудаление запрещённых материалов составляет от 1/20 до 1/10 прибыли компании на территории России. По данным гендиректора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, учитывая, что совокупная выручка Facebook в России — примерно 39 млрд рублей, сумма штрафа составит 2-4 млрд.

При этом Facebook сразу же удалила указанные Роскомнадзором запрещённые материалы, но, поскольку сделала это не впервые сутки после уведомления регулятора, как этого требует закон, а значительно позже, то оборотный штраф соцсети всё равно грозит.

К тому же, как отмечается, кроме несвоевременного удаления запрещённого контента, на страницах Facebook и Instagram продолжаются оставаться 9 запрещённых публикаций. Уточняется, что к нарушениям могут относиться продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также публикации с призывами к экстремизму, детское порно и информация по употреблению наркотиков. «Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудалёнными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3500 уведомлений)», — подчеркнул представитель Роскомнадзора.