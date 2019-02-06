Facebook разрешил удалять сообщения из Messenger

Социальная сеть Facebook запустила для всех пользователей фирменного мессенджера Messenger функцию, ранее доступную только главе компании Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg).

Речь идёт о возможности удаления отправленных через Messenger сообщений. Теперь пользователи могут удалить сообщения в течение 10 минут с момента отправки.

При нажатии на сообщение предлагается две опции — удаление только для пользователя или удаление для всех. Последний вариант заменит текст сообщения на оповещение, что такой-то пользователь его удалил.

Функция станет доступна с сегодняшнего дня в свежем обновлении приложения Facebook Messenger для операционных систем iOS и Android.