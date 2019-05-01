Facebook разрешит посылать сообщения между Messenger, Instagram и WhatsApp

На конференции разработчиков F8 2019 Марк Цукерберг пообещал запустить функцию обмена сообщениями между Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Сроки запуска кросплатформенной возможности пока не уточняются. По данным ресурса Engadget, это может произойти уже в 2019 году, но вероятен и вариант с более поздним запуском.

Пользователи смогут отправлять и получать сообщения между тремя разными коммуникационными платформами, принадлежащими Facebook. Все такие сообщения сохранят защиту в виде сквозного шифрования.

Как отмечают разработчики, обмен сообщениями между Messenger, Instagram и WhatsApp будет сродни тому, как сейчас пользователи совершают звонки по мобильным сетям — неважно, каким сотовым оператором пользуется абонент, ему можно смело звонить.