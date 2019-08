Facebook решил переименовать Instagram и WhatsApp

Компании Facebook принадлежат такие популярные сервисы, как Instagram и WhatsApp, но об этом пользователи редко вспоминают. В результате, Facebook решила провести ребрендинг и уже начала использовать новые названия у некоторых пользователей приложений.

Полные названия приложений теперь звучат как Instagram from Facebook и WhatsApp from Facebook. Изначально на феномен обратило издание The Information.

По данным источника, сотрудники Instagram и WhatsApp были оповещены о смене названия сервисов. Представитель Facebook пояснил, что компания хочет прояснить для пользователей, что сервисы являются частью Facebook. Новые названия уже начали постепенно появляться в описаниях приложений у некоторых пользователей.