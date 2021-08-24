Facebook вернёт голосовые и видеозвонки в своё основное приложение

Как отмечается, эти функции были доступны только в Messenger с 2011 года, а также в интеллект-дисплее Portal и VR-системе Oculus. Для удобства пользователей голосовые и видеозвонки вернуться в основное приложение, но о сроках в Facebook никаких комментариев не дали.

Источник отмечает, что сейчас проводятся тесты будущих функций, пока только в США и некоторых других странах.