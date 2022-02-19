Facebook заблокировала страницу Горловки в ДНР на 24 часа из-за сообщений об эвакуации людей

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Facebook заблокировала страницу Горловки в ДНР на 24 часа из-за сообщений об эвакуации людейНо потом разблокировала
Социальная сеть Facebook на 24 часа заблокировала страницу администрации города Горловки в ДНР из-за постов об эвакуации населения в Россию.
Об этом сообщила администрация Горловки на своей странице во «Вконтакте».
«Друзья, сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в социальной сети Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа. Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в Российскую Федерацию в связи с угрозой начала боевых действий со стороны украинских вооружённых сил», — сказано в публикации.
Источник: Газета.ru