Facebook заблокировала страницу Горловки в ДНР на 24 часа из-за сообщений об эвакуации людей

Об этом сообщила администрация Горловки на своей странице во «Вконтакте».

«Друзья, сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в социальной сети Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа. Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в Российскую Федерацию в связи с угрозой начала боевых действий со стороны украинских вооружённых сил», — сказано в публикации.