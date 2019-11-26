Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Viewpoints — приложение, в котором пользователям предлагается проходить различные задания. При этом еще до того, как человек будет занят прохождением, компания расскажет ему, как именно будет использоваться собранная во время опроса информация. Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal. Компания, в свою очередь, сможет улучшить собственные продукты и усилить их преимущества на рынке.