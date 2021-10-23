Facebook засудит украинца за кражу личных данных множества пользователей соцсети

Соответствующий иск зарегистрирован в электронной базе суда в северном округе штата Калифорния. Соцсеть обвиняет украинца в том, что он в период с января 2018 по сентябрь 2019 года под логином Solomame рассылал с помощью специального ПО фишинговые запросы пользователям Facebook через приложение Messenger. Тем самым Солонченко незаконно завладел идентификационными данными 178 млн пользователей Facebook. В последствии он выставил эти данные на продажу на одном из хакерских форумов.

Представители Facebook заявили, что надеются на удовлетворение иска и взыскании с Солонченко причинённого ущерба, а также полного запрета ему пользоваться когда-либо сервисами соцсети.

Кроме того, отмечается, что Солонченко выставил на продажу данные 10 млн клиентов украинского Приватбанка и неназванной французской аналитической компании.