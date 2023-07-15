Фальстарт? За несколько дней новая соцсеть Цукерберга потеряла 20% пользователей

Согласно отчёту Sensor Tower, 11 и 12 июля количество активных пользователей Threads снизилось на 20%. В Similarweb сообщили о сокращении пользователей на 25% с 7 по 11 июля.

Обе компании утверждают, что среднее время пользования Threads сократилось на 50%; по данным Sensor Tower, с 20 до 10 минут. И в целом использование приложения сократилось.

По мнению управляющего директора Sensor Tower Энтони Бартолаччи, Threads вряд ли сможет конкурировать с другими соцсетями, с тем же Twitter, «убийцей» которого называли новую соцсеть. Для этого придётся предложить что-то принципиально новое, чего нет у конкурентов.