Фальстарт? За несколько дней новая соцсеть Цукерберга потеряла 20% пользователей

Фальстарт? За несколько дней новая соцсеть Цукерберга потеряла 20% пользователейИ пользовался этим приложением стали реже
Две аналитические компании сообщили о резком оттоке пользователей из соцсети Threads. Хотя до этого запуск приложения сопровождался ажиотажем в СМИ.
Источник: Zuma Press
Согласно отчёту Sensor Tower, 11 и 12 июля количество активных пользователей Threads снизилось на 20%. В Similarweb сообщили о сокращении пользователей на 25% с 7 по 11 июля.
Обе компании утверждают, что среднее время пользования Threads сократилось на 50%; по данным Sensor Tower, с 20 до 10 минут. И в целом использование приложения сократилось.
По мнению управляющего директора Sensor Tower Энтони Бартолаччи, Threads вряд ли сможет конкурировать с другими соцсетями, с тем же Twitter, «убийцей» которого называли новую соцсеть. Для этого придётся предложить что-то принципиально новое, чего нет у конкурентов.