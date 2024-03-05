Фанаты начали массово клонировать исходники эмулятора Nintendo Switch после объявления о закрытии проекта

Это вызвало бурную реакцию среди пользователей, которые начали массово клонировать исходники эмулятора на GitHub. Многие фанаты Yuzu были шокированы решением команды эмулятора.

Они предлагали финансовую и юридическую помощь в борьбе с Nintendo, но разработчики Yuzu предпочли подписать мировое соглашение, выплатить $2.4 млн компенсации и закрыть проект.

Несмотря на это, пользователи не собираются сдаваться. На GitHub уже появились клоны Yuzu, такие как Yuzu Vanced, zuyu, yuzu will live и другие.

Часть пользователей решила зарезервировать копии другого эмулятора Nintendo Switch — Ryujinx. Многие фанаты заявили, что даже если Nintendo удастся уничтожить все копии эмуляторов, они не будут покупать ее консоль.

Они не хотят играть в игры с низким разрешением и FPS, особенно после того, как испытали возможности Yuzu и Ryujinx.