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Приложения
Опубликовано 05 марта 2024, 14:02
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Фанаты начали массово клонировать исходники эмулятора Nintendo Switch после объявления о закрытии проекта

Цифровое сопротивление
Вчера стало известно, что эмулятор Nintendo Switch Yuzu прекращает свою работу.

Это вызвало бурную реакцию среди пользователей, которые начали массово клонировать исходники эмулятора на GitHub. Многие фанаты Yuzu были шокированы решением команды эмулятора.

Они предлагали финансовую и юридическую помощь в борьбе с Nintendo, но разработчики Yuzu предпочли подписать мировое соглашение, выплатить $2.4 млн компенсации и закрыть проект.

Несмотря на это, пользователи не собираются сдаваться. На GitHub уже появились клоны Yuzu, такие как Yuzu Vanced, zuyu, yuzu will live и другие.

Часть пользователей решила зарезервировать копии другого эмулятора Nintendo Switch — Ryujinx. Многие фанаты заявили, что даже если Nintendo удастся уничтожить все копии эмуляторов, они не будут покупать ее консоль.

Они не хотят играть в игры с низким разрешением и FPS, особенно после того, как испытали возможности Yuzu и Ryujinx.

Источник:Reddit
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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#эмулятор