ФАС проверит МТС в связи с жалобами на повышение тарифов

Пользователи МТС начали жаловаться, что получили от компании уведомления об увеличении с 28 сентября 2023 года ежемесячной абонентской платы на 59 рублей. По этому поводу ФАС запросит у оператора данные, чтобы «установить все обстоятельства повышения». В случае нарушения антимонопольных законов, ведомство примет «меры реагирования».

При этом в МТС рассказали, что для некоторых архивных тарифов абонплата будет повышена менее чем на 10%. А стоимость некоторых таких тарифов не повышалась несколько лет.