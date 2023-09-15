Приложения
12:09, 15 сентября 2023
1 мин.

ФАС проверит МТС в связи с жалобами на повышение тарифов

В компании прокомментировали повышение

После жалоб абонентов МТС о повышении тарифов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит оператора на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Пользователи МТС начали жаловаться, что получили от компании уведомления об увеличении с 28 сентября 2023 года ежемесячной абонентской платы на 59 рублей. По этому поводу ФАС запросит у оператора данные, чтобы «установить все обстоятельства повышения». В случае нарушения антимонопольных законов, ведомство примет «меры реагирования».

При этом в МТС рассказали, что для некоторых архивных тарифов абонплата будет повышена менее чем на 10%. А стоимость некоторых таких тарифов не повышалась несколько лет.

Новости партнеров
Новости партнеров