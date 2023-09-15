ФАС проверит МТС в связи с жалобами на повышение тарифов

12:09, 15 сентября 2023
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ФАС проверит МТС в связи с жалобами на повышение тарифовВ компании прокомментировали повышение
После жалоб абонентов МТС о повышении тарифов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит оператора на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Пользователи МТС начали жаловаться, что получили от компании уведомления об увеличении с 28 сентября 2023 года ежемесячной абонентской платы на 59 рублей. По этому поводу ФАС запросит у оператора данные, чтобы «установить все обстоятельства повышения». В случае нарушения антимонопольных законов, ведомство примет «меры реагирования».
При этом в МТС рассказали, что для некоторых архивных тарифов абонплата будет повышена менее чем на 10%. А стоимость некоторых таких тарифов не повышалась несколько лет.