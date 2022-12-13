ФБР не понравилось, что Apple надёжно зашифрует iCloud

После того как Apple объявила о шифровании всех данных в iCloud c помощью технологии Advanced Data Protection, этой новостью заинтересовалось ФБР — в госслужбе считают, что нововведение станет серьёзной помехой в борьбе с преступностью. Также в ведомстве отметили, что шифрование такого уровня ставит безопасность американского народа под сомнение.

Технология сквозного шифрования Advanced Data Protection предполагает, что никто сторонний, включая сотрудников Apple, ни при каких обстоятельствах не сможет просмотреть или украсть данные, находящиеся в iCloud. Apple уже шифрует резервные копии, а теперь будет шифровать весь процесс резервного копирования: файлы, скачанные из облака, сможет открыть только их владелец на своём устройстве.

Именно по этой причине ФБР так настойчиво утверждает, что новая модель шифрования сделает невозможным законный, по их мнению, доступ к пользовательским данным.

«Это препятствует нашей работе по защите американского народа от преступных действий, начиная от кибератак и насилия в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом», — сказано в сообщениях ФБР.