Федеральный техконтроль приостановил лицензию российского антивируса Dr.Web

Этот продукт предназначен для защиты объектов корпоративной сети от вирусов и кибератак, контроля почтового и интернет-трафика. При этом государственные и частные организации критической информационной инфраструктуры, все системы госорганов, государственные и частные оборонные предприятия, в сфере энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы в обязательном порядке должны использовать минимум два средства антивирусной защиты.

Проблема в том, что на российском рынке всего два отечественных разработчика, которые могут предложить такие решения, — Dr.Web и «Лаборатория Касперского». И как теперь будут функционировать вышеуказанные компании, непонятно.

Российский рынок покинуло 60% продуктов для потребительской кибербезопасности. Несмотря на это, ФСТЭК приостановила лицензию Dr.Web на основании «установления факта несоответствия сертифицированного средства защиты требованиям по безопасности информации». Но Dr.Web пока не получил разъяснений, о каком именно несоответствии идёт речь.