Firefox закроет свое представительство в Китае на фоне конкуренции

Ранее на китайской версии сайта Firefox появилось сообщение о прекращении работы основной организации в Пекине и закрытии местных аккаунтов. Однако позже уведомление было удалено.

Несмотря на закрытие офиса, сам браузер Firefox останется доступным для китайских пользователей. Один из сотрудников Mozilla разместил инструкцию на китайском форуме, объясняя, как сохранить свои данные и настройки, чтобы в будущем можно было восстановить работу браузера.

Попытки получить комментарий от пекинской компании не увенчались успехом — указанный адрес электронной почты оказался недействительным, а по телефону никто не ответил. Представитель СМИ, посетивший офис, сообщил, что помещение выглядело закрытым.