Firefox защитит пользователей от навязчивых уведомлений на сайтах
По статистике разработчиков, каждый принятый запрос скрывает за собой 60 отклоненных прежде предложения, что сложно назвать здравой статистикой. Судя по всему, пользователи сети не особо охотно сталкиваются с назойливым предложением включить уведомления и еще реже из-за него передумывают и включают оповещения на сайтах.
Ближайшее же обновление, судя по данным, опубликованным на официальном сайте Mozilla, принесет обновленный способ взаимодействия с подобными сообщениями от сайтов.
Так, при заходе на сайт, который желает отправлять уведомления, в адресной строке браузера моментально появится иконка, которая призвана скрыть за собой запрос. И если пользователь все же захочет получать уведомления от интернет-страницы, ему придется целенаправленно выбрать нужный пункт, иначе браузер просто не позволит сайту “отвлекать” пользователя.