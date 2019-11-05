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Сегодня 17:18

Firefox защитит пользователей от навязчивых уведомлений на сайтах

Ждем подобное нововведение и в остальных крупных браузерах
В сети появилась информация о том, что Mozilla намерена улучшить свой браузер Firefox за счет внедрения в него механизма блокировки всплывающих запросов об уведомлениях. Нововведение появится в приложении уже начиная с 72 версии.

По статистике разработчиков, каждый принятый запрос скрывает за собой 60 отклоненных прежде предложения, что сложно назвать здравой статистикой. Судя по всему, пользователи сети не особо охотно сталкиваются с назойливым предложением включить уведомления и еще реже из-за него передумывают и включают оповещения на сайтах.

Ближайшее же обновление, судя по данным, опубликованным на официальном сайте Mozilla, принесет обновленный способ взаимодействия с подобными сообщениями от сайтов.

Так, при заходе на сайт, который желает отправлять уведомления, в адресной строке браузера моментально появится иконка, которая призвана скрыть за собой запрос. И если пользователь все же захочет получать уведомления от интернет-страницы, ему придется целенаправленно выбрать нужный пункт, иначе браузер просто не позволит сайту “отвлекать” пользователя.