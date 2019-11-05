Firefox защитит пользователей от навязчивых уведомлений на сайтах

По статистике разработчиков, каждый принятый запрос скрывает за собой 60 отклоненных прежде предложения, что сложно назвать здравой статистикой. Судя по всему, пользователи сети не особо охотно сталкиваются с назойливым предложением включить уведомления и еще реже из-за него передумывают и включают оповещения на сайтах.

Ближайшее же обновление, судя по данным, опубликованным на официальном сайте Mozilla, принесет обновленный способ взаимодействия с подобными сообщениями от сайтов.