Флорида ужесточила контроль за подростковыми аккаунтами в соцсетях

Закон требует от платформ социальных сетей предотвращать создание учетных записей детьми младше 14 лет и удалять уже существующие. Также он требует согласия родителей или опекунов для подростков 14−15 лет на создание или поддержание учетных записей в социальных сетях и обязывает платформы удалять учетные записи и личную информацию для этой возрастной группы по запросу подростка или родителя.

Компании, которые не могут немедленно удалить учетные записи 14- и 15-летних, могут быть подвержены судебным искам от их имени и должны будут выплатить до 10 000 долларов компенсации каждому. «Знающее или опрометчивое» нарушение также может рассматриваться как нечестная или обманчивая торговая практика, что подпадает под штрафы до 50 000 долларов за нарушение.

Закон также требует от многих коммерческих приложений и веб-сайтов проверять возраст своих пользователей, что вызывает ряд вопросов о конфиденциальности. Однако он требует от веб-сайтов предоставить пользователям возможность «анонимной проверки возраста», определяемой как проверка третьей стороной, которая не может сохранять идентифицирующую информацию после завершения задачи.

Требование начинает действовать, когда на коммерческом сайте содержится «существенная часть материала, вредного для несовершеннолетних», определенная как более трети контента на сайте, что явно нацелено на порносайты. Такие сайты должны убедиться, что пользователи старше 18 лет, хотя новостные сайты освобождаются от этого требования. Нарушения также подлежат штрафу до 50 000 долларов за каждое нарушение.