ФСБ порекомендовала не пользоваться некогда российским браузером Спутник

Рекомендации появились в связи с банкротством разработчика, российской компании «Спутниклаб». Ранее этот браузер использовался в российских компаниях за счёт поддержки SSL-сертификатов Минцифры и нахождения в реестре ПО, оброненного ведомством.

«НКЦКИ рекомендует отказаться от использования браузера "Спутник" в ваших организациях и личных целях», — сказано в сообщении организации.

К тому же известно, что после банкротства разработчика и исключения Спутника из реестра ПО Минцифры 7 марта 2024 года домен браузера приобрела американская организация Global Internet Telemetry Measurement Collective, и в каких целях домен используется, неизвестно.

Поэтому использование браузера может скомпрометировать устройство, так как веб-сервис, ассоциированный с доменным именем браузера, принимает от электроники запросы на обновления.

«Таким образом, существует угроза внедрения в программное обеспечение "Спутник" вредоносных модулей с целью компрометации СВТ (средств вычислительной техники)», — отмечено в сообщении НКЦКИ.