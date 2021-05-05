Функция перевода денег внутри WhatsApp появилась в ещё одной стране

Представители мессенджера рассказали, что в ближайшее время доступ к новой функции получат ещё больше пользователей. При этом, как пишет 9to5Mac, внутри системы перевода денег отсутствует комиссия.

Единственное заметное ограничение, которое удалось найти в WhatsApp Pay — это лимит на переводы. За раз пользователь может переслать не более 184 долларов (13,7 тыс рублей). Ежемесячный лимит на перевод и приём — 920 долларов (68,8 тыс рублей).

Как скоро новая функция появится в за пределами Индии и Бразилии (в том числе и в России) — пока что неизвестно.