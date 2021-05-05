Приложения
Сегодня в 17:04
Функция перевода денег внутри WhatsApp появилась в ещё одной стране
Ждём релиза в России
Компания Facebook добавила функцию перевода денег внутри WhatsApp ещё в одной стране. Теперь эта возможность есть не только у жителей Индии, но также и у граждан Бразилии. Правда, пока что WhatsApp Pay доступна лишь части пользователей.
Представители мессенджера рассказали, что в ближайшее время доступ к новой функции получат ещё больше пользователей. При этом, как пишет 9to5Mac, внутри системы перевода денег отсутствует комиссия.
Единственное заметное ограничение, которое удалось найти в WhatsApp Pay — это лимит на переводы. За раз пользователь может переслать не более 184 долларов (13,7 тыс рублей). Ежемесячный лимит на перевод и приём — 920 долларов (68,8 тыс рублей).
Как скоро новая функция появится в за пределами Индии и Бразилии (в том числе и в России) — пока что неизвестно.