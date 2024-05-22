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Приложения
Опубликовано 22 мая 2024, 07:40
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Функция Recall AI для Windows 11 будет доступна лишь на компьютерах с чипом Snapdragon X

И это печально
Microsoft представила новую функцию Recall на базе искусственного интеллекта для Windows 11.
Функция Recall AI для Windows 11 будет доступна лишь на компьютерах с чипом Snapdragon X
© Windows Latest

Эта функция будет доступна только на компьютерах с процессорами Snapdragon X, так как чипы Intel и AMD не соответствуют минимальным требованиям по мощности нейропроцессора в 40 TOPS.

Для использования функции Recall потребуется система с процессором Snapdragon X Elite или X Plus, NPU мощностью 40 TOPS, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Процессоры Intel Meteor Lake обладают нейрочипом мощностью 11 TOPS (в пике — 34 TOPS), а процессоры AMD Ryzen Hawk Point — 16 TOPS (в пике — 38 TOPS). Эти показатели не достигают минимальных требований для работы функции Recall.

Recall AI позволит пользователям Windows 11 просматривать все выполненные операции в хронологическом порядке.

Например, можно будет найти документы и открытые сайты по одной теме за определённый период или найти рецепт, пересланный в мессенджере.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Искусственный интеллект