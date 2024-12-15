Функцию съёмки экрана в Windows 11 обвинили в копировании данных банковских карт

Под чувствительными понимаются пароли, платёжные формы, данные банковских карт и т.п. Когда пользователь просматривает такие данные на компьютере, Recall не должна в этот момент делать скриншот. Однако на практике технология «безопасности» системы продолжала фиксировать действия пользователя.

Обозреватели отметили, что функция продолжает снимать экран с такими данными, даже если реквизиты записаны в приложении Блокнот или сопровождаются фразами вроде Capital One Visa, что должно стать своеобразным стоп-словом для технологии. Такая же проблема наблюдается и с PDF-файлами.

Обозреватели протестировали работу фильтра и выяснили, что, к примеру, зафиксированный на скриншотах номер карты сохраняется при вводе в форму на веб-странице. Но в других случаях фильтр срабатывал штатно при оплате покупок в онлайн-магазинах и сохранял скриншоты только до и после ввода реквизитов карты.

Редакция tom's Hardware обратилась за комментариями к Microsoft и получила оперативный ответ с благодарностью и просьбой чаще присылать отчёты о таких багах. Разработчики пообещали исправить ошибку как можно быстрее.