Гарнитуру Apple Reality Pro начали разрабатывать ещё при Стиве Джобсе

В 2007 году термин «дополненная реальность» ещё не использовался, в документах об этом ничего не сказано. Но описано устройство, внешне напоминающее AR-шлем Apple Reality Pro, который был представлен в 2023 году. Также описана технология наложения графического интерфейса поверх реального изображения, которая в патенте названа «эффектом кинотеатра».

В патенте сказано и о том, что шлем Apple Reality Pro должен был быть оснащён кнопкой, похожей на Digital Crown, имеющейся в современном гаджете, кнопка нужна для переключения режимов. Кроме того, гарнитура должна была отслеживать движения головы и рук.