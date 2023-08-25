Гарнитуру Apple Reality Pro начали разрабатывать ещё при Стиве Джобсе

Гарнитуру Apple Reality Pro начали разрабатывать ещё при Стиве ДжобсеЭто следует из патента Apple
, . Стало известно, что разработка шлема дополненной реальности Apple Reality Pro началась ещё в 2007 году, когда Стив Джобс представил первый iPhone. Эта информация содержится в патенте Apple, одобренном Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO).
© Scott Stein/CNET
В 2007 году термин «дополненная реальность» ещё не использовался, в документах об этом ничего не сказано. Но описано устройство, внешне напоминающее AR-шлем Apple Reality Pro, который был представлен в 2023 году. Также описана технология наложения графического интерфейса поверх реального изображения, которая в патенте названа «эффектом кинотеатра».
В патенте сказано и о том, что шлем Apple Reality Pro должен был быть оснащён кнопкой, похожей на Digital Crown, имеющейся в современном гаджете, кнопка нужна для переключения режимов. Кроме того, гарнитура должна была отслеживать движения головы и рук.