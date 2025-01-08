Опубликовано 08 января 2025, 16:401 мин.
Gboard для Android получил кнопку "Отмена"Новая функция позволяет отменять действия по одному символу
Gboard для Android начал получать новую функцию — кнопку "Отмена", которая стала доступна в бета-версии. Эта кнопка позволяет пользователям отменять последние действия по одному символу, что значительно упрощает редактирование текста. Функция была замечена в разработке еще в июле 2023 года, а теперь начала постепенно появляться у пользователей.
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Кнопка "Отмена" представлена в виде нового ярлыка, который можно поместить в строку предложений для быстрого доступа. При нажатии она отменяет последнее действие, будь то ошибка при вводе символа или неправильное изменение текста. В интерфейсе также появились кнопки "Отмена" и "Повторить", которые отображаются рядом.
Во время тестирования оказалось, что функция работает даже при закрытии клавиатуры и ее последующем открытии. Однако при выходе из приложения память сбрасывается, и отменить действие становится невозможно. В таких случаях кнопки "Отмена" и "Повторить" становятся неактивными.
На данный момент функция доступна в версии 14.9.06.x и пока находится в стадии бета-тестирования.