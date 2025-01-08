Gboard для Android получил кнопку "Отмена"

Кнопка "Отмена" представлена в виде нового ярлыка, который можно поместить в строку предложений для быстрого доступа. При нажатии она отменяет последнее действие, будь то ошибка при вводе символа или неправильное изменение текста. В интерфейсе также появились кнопки "Отмена" и "Повторить", которые отображаются рядом.

Во время тестирования оказалось, что функция работает даже при закрытии клавиатуры и ее последующем открытии. Однако при выходе из приложения память сбрасывается, и отменить действие становится невозможно. В таких случаях кнопки "Отмена" и "Повторить" становятся неактивными.

На данный момент функция доступна в версии 14.9.06.x и пока находится в стадии бета-тестирования.