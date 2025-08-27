Gemini начнёт лучше редактировать фото на Android

По информации инсайдеров из Android Authority, после обновления у пользователей появилась возможность изменять фото так, чтобы объекты оставались похожими с оригиналом. Обновлённый функционал позволяет переодевать людей на фото и менять их местоположение, объединять несколько снимков в один, редактировать фото в несколько этапов и смешивать стили: например, можно сделать один снимок в стиле другого.

После того, как будет сделано фото в редакторе Gemini, на нём появится водяной знак от Google. Отмечается, что все новшества уже распространяются, и пользователи уже могут проверять приложение Gemini на предмет обновлённых функций.