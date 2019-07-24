Генеральный прокурор США объявил войну зашифрованной переписке в мессенджерах и соцсетях

Генеральный прокурор заявил, что правоохранительные органы все чаще не могут получить доступ к информации на устройствах. Проблему не решает даже ордер, подтверждающий то, что переписка является потенциальной причиной преступной деятельности. Барр рассказал, что террористы и преступники все чаще переходят на зашифрованные приложения для планирования различного рода преступлений, чаще всего связанных с убийством людей. Он рассказал и о том, как международный наркокартель использует групповой чат в WhatsApp, чтобы максимально точно координировать убийства мексиканских полицейских.

”Сложившаяся ситуация исключительно опасна, она недопустима, так как вызывает все больше проблем”, — заявил Уильям Барр. ”Соединенным Штатам пора прекратить спорить о том, следует ли решать эту проблему, и начать говорить о том, как ее решить”