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Генеральный прокурор США объявил войну зашифрованной переписке в мессенджерах и соцсетях

Он назвал сохранение приватности “угрозой национальной безопасности США”
На днях генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что шифрование переписок граждан является заметной проблемой. По его словам, этот вопрос касается не только правоохранительных органов — усиленное шифрование данных на смартфонах и компьютерах, а также приложения с шифрованием переписок ставят под угрозу национальную безопасность США.

Генеральный прокурор заявил, что правоохранительные органы все чаще не могут получить доступ к информации на устройствах. Проблему не решает даже ордер, подтверждающий то, что переписка является потенциальной причиной преступной деятельности. Барр рассказал, что террористы и преступники все чаще переходят на зашифрованные приложения для планирования различного рода преступлений, чаще всего связанных с убийством людей. Он рассказал и о том, как международный наркокартель использует групповой чат в WhatsApp, чтобы максимально точно координировать убийства мексиканских полицейских.

”Сложившаяся ситуация исключительно опасна, она недопустима, так как вызывает все больше проблем”, — заявил Уильям Барр. ”Соединенным Штатам пора прекратить спорить о том, следует ли решать эту проблему, и начать говорить о том, как ее решить”

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