Германия начнёт искать злоумышленников, совершивших преступление с помощью Telegram

Отмечается, что ведомство в сотрудничестве с другими спецслужбами изучает поведение мессенджера на предмет неудаления и выдачи данных при расследовании политических преступлений. К этому глава Федеральной службы добавил, что Telegram в Германии всё больше становится площадкой для коммуникации радикалов.

Также говорится о том, что в мессенджере всё чаще публикуются призывы к преследованию политиков, чиновников и учёных, борющихся с коронавирусом, и что такие настроения усилились во время пандемии. «Пандемия, в частности, поспособствовала тому, что люди радикализовались в Telegram, угрожают другим или даже публикуют призывы к убийству. Верховенство закона должно решительно противостоять этому тревожному развитию событий. Мы стремимся к сотрудничеству с Telegram, но также будем принимать свои меры, если Telegram не будет сотрудничать», — подчеркнул президент Федерального уголовного ведомства Германии.