Ghost — новый анонимный мессенджер со встроенным ChatGPT

Ghost — новый анонимный мессенджер со встроенным ChatGPTСо своими минусами и плюсами
В Сети начал набирать популярность новый мессенджер — Ghost.
Фото: TechCrunch
Его отличительной особенностью является нацеленность на анонимность при обмене сообщениями. По словам разработчиком сервиса, он в первую очередь ориентирован на то, чтобы пользователи могли флиртовать, шутить или задавать вопросы, не раскрывая своей личности.
Приложение включает в себя несколько функций. В том числе сообщения Guess Who, скрывающие отправителя сообщения и ChatGPT — многопользовательский чат-бот, с которым пользователи могут взаимодействовать в групповом чате.
TechCrunch
Создатели Ghost отметили, что в основе мессенджера лежит система «Протокол призрака», которая использует доказательства нулевого знания на устройстве конечного пользователя для обеспечения конфиденциальности.
Из минусов проекта можно отметить ограничение в 50 пользователей для одного группового чата и требование доступа к контактам пользователей.