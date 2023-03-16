Ghost — новый анонимный мессенджер со встроенным ChatGPT

Его отличительной особенностью является нацеленность на анонимность при обмене сообщениями. По словам разработчиком сервиса, он в первую очередь ориентирован на то, чтобы пользователи могли флиртовать, шутить или задавать вопросы, не раскрывая своей личности.

Приложение включает в себя несколько функций. В том числе сообщения Guess Who, скрывающие отправителя сообщения и ChatGPT — многопользовательский чат-бот, с которым пользователи могут взаимодействовать в групповом чате.