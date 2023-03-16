Приложения
09:37, 16 марта 2023
1 мин.

Ghost — новый анонимный мессенджер со встроенным ChatGPT

Со своими минусами и плюсами

В Сети начал набирать популярность новый мессенджер — Ghost.

Ghost — новый анонимный мессенджер со встроенным ChatGPT

Фото: TechCrunch

Его отличительной особенностью является нацеленность на анонимность при обмене сообщениями. По словам разработчиком сервиса, он в первую очередь ориентирован на то, чтобы пользователи могли флиртовать, шутить или задавать вопросы, не раскрывая своей личности.

Приложение включает в себя несколько функций. В том числе сообщения Guess Who, скрывающие отправителя сообщения и ChatGPT — многопользовательский чат-бот, с которым пользователи могут взаимодействовать в групповом чате.

Ghost — новый анонимный мессенджер со встроенным ChatGPT

TechCrunch

Создатели Ghost отметили, что в основе мессенджера лежит система «Протокол призрака», которая использует доказательства нулевого знания на устройстве конечного пользователя для обеспечения конфиденциальности.

Из минусов проекта можно отметить ограничение в 50 пользователей для одного группового чата и требование доступа к контактам пользователей.

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