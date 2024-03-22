GitHub представил новую функцию для устранения уязвимостей в коде

Цель GitHub в области безопасности приложений — это создание среды, где обнаружение означает исправление. Приоритет для GitHub Advanced Security — это ускорение процесса устранения уязвимостей, и уже сейчас команды делают это на 7 раз быстрее, чем с традиционными инструментами безопасности.

Функция автоматического исправления ошибок в коде является следующим значительным шагом вперед, помогая разработчикам значительно сократить время и усилия, затраченные на устранение уязвимостей.