GitHub представил новую функцию для устранения уязвимостей в коде

Опубликовано 22 марта 2024, 02:17
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GitHub представил новую функцию для устранения уязвимостей в кодеС помощью ИИ
GitHub объявил о запуске функции автоматического исправления ошибок в коде в публичном бета-режиме для всех пользователей GitHub Advanced Security. С помощью GitHub Copilot и CodeQL эта функция покрывает более 90% типов предупреждений в JavaScript, TypeScript, Java и Python, предлагая кодовые рекомендации, способные устранить более двух третей обнаруженных уязвимостей с минимальными или без каких-либо изменений.
Цель GitHub в области безопасности приложений — это создание среды, где обнаружение означает исправление. Приоритет для GitHub Advanced Security — это ускорение процесса устранения уязвимостей, и уже сейчас команды делают это на 7 раз быстрее, чем с традиционными инструментами безопасности.
Функция автоматического исправления ошибок в коде является следующим значительным шагом вперед, помогая разработчикам значительно сократить время и усилия, затраченные на устранение уязвимостей.