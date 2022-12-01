Глава Apple лично встретился с Илоном Маском и пообещал ему не удалять приложение Twitter для iPhone

Причём, по словам миллиардера, купертиновцы даже не раскрыли причину, по которой они хотят это сделать. Подобное отношение корпорации вызвало волну возмущения среди пользователей.

Сегодня же глава соцсети рассказал, что он и руководитель Apple Тим Кук встретились лично и «разрешили недоразумение».