Глава Apple лично встретился с Илоном Маском и пообещал ему не удалять приложение Twitter для iPhone

Глава Apple лично встретился с Илоном Маском и пообещал ему не удалять приложение Twitter для iPhoneПереговоры прошли успешно?
Несколько дней назад Илон Маск опубликовал твит, в котором заявил об угрозах Apple удалить iOS-версию приложения Twitter.
Фото: Republic World
Причём, по словам миллиардера, купертиновцы даже не раскрыли причину, по которой они хотят это сделать. Подобное отношение корпорации вызвало волну возмущения среди пользователей.
Сегодня же глава соцсети рассказал, что он и руководитель Apple Тим Кук встретились лично и «разрешили недоразумение».
Хороший разговор. Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из магазина приложений App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом.
При этом Маск так и не поделился подробностями о том, по какой причине Apple хотела изначально удалить приложение из своего магазина.